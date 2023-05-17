Нищенство и бедность — не одного поля ягода

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Нищенство во все времена и во всем мире было язвой, которая разъедала любой строй. Неважно какой, рабовладельческий, феодальный, капиталистический или социалистический. Россия в этом плане тоже имеет свою многовековую историю. И не важно — нищие-профессионалы или нищие-любители. Какой режим за окном, такие и нищие.

Фото: pixabay.com

В советское время было больше любителей. Тех же бабушек у церквей с пенсиями, которые на вопрос — денег не хватает, отвечали — это богу угодно. Дореволюционные времена, как и нынешние, вновь вывели на свет профессионалов. И зачастую, не русских. Но также использующих в своих неправедных делах детей, инвалидов и просто потерявших в себя веру людей. Но "не без таланта". Просить со слезой тоже надо уметь.

Профессиональное попрошайничество — язва больших городов

В общем, дореволюционная России здесь была на высоте. И не удивлюсь, что у тех, кто сидит на этом бизнесе, — это наследственное. От предков. Ведь дореволюционная Россия уже имела свои нищенские академии, справочное бюро или менеджеров, судя по тому, что постсоветской России уже навязали за 30 лет иноязык. Правда когда-то наше нищенство делилось на городских и сельских. Сейчас всё больше городских. С русских селян ничего не возьмешь.

Далее разделение шло по подгруппам. Это место выклянчивания денег, тема, на что можно купить сердобольного. Кто не слышал таких "спецов" в том же московском метро:

переселенцы,

мигранты,

погорельцы,

больные дети,

ветераны,

калеки.

Хотел сказать "космонавты", ну, это в копилку.

А когда-то немало нищих было и в русских деревнях. Эти всё больше собирали деньги на построение церквей, на бедность и на погорелое имущество. Хотя если власть остаётся в стороне — не грех и попросить. Кстати, сегодня, как и тогда, сюда может вмешаться и национальная составляющая. Ну как житель из Средней Азии будет собирать в Подмосковье на церковь? Только на мечеть.

И всё же русское нищенство раньше немало своих героев отправляло в деревни. В отличие от городских в деревнях они работали бригадой по 5-10 человек. Причем, в отличие от сегодняшнего времени, это была действительно артель. И весь доход шёл всем "каликам переходным". Сегодня более криминальная иерархия — пахану всё, остальным по остатку. Любопытно, что раньше в такой "бригаде" обязательно были свои ворожеи, гадалки и ванги. И в деревне чаще всего работали аферисты.

Городским нищим было всё-таки полегче. Хотя и природа, и воздух не те, зато кошельков побольше. Когда-то самым излюбленным местом для наших нищих были церкви и кладбища. Причём эти рабочие места были постоянными, чтобы не заняли. А новичков, пришедших сюда, нередко избивали до полусмерти. Немало нищих когда-то у нас бродили по домам и квартирам. Чаще всего они были сами по себе и не состояли ни в какой артели. Дети обычно работали по найму у обеспеченных "нищих" паханов. И были вообще бесправны. У нищих были и свои академики, которые за известную плату говорили, где лучше и удобнее и куда лучше не соваться.

Были и свои учителя. Вероятно, они есть и сейчас. Нищенская наука, может быть, и получше школ всем известного ГИТИСа или "Щукинки" вкупе со школой МХАТа. Только здесь вам могли привить особые гимнастические упражнения для лучшего "сидения", правила "хорошего" тона с надрывом в голосе, научат закатывать глаза, "делать" раны и прочее. Это настоящие артисты. Блат в этой среде не поможет.

За подаянием чаще стоит криминал

Вообще нищенство чаще всего оказывается далеко от сострадания и помощи ближнему. Неслучайно на Руси уже давно была сложена пословица, что "нищий обкрадывает бедного". Хотя в той же Москве во времена последнего царя на милостыни уходило немало денег. Речь шла о более 20 млн рублей. В отчёте по Калужской губернии отмечалось, что крестьяне раздают милостыни более двух рублей в год каждый. Напомню, что тогда в России преобладало крестьянское население. А если считать, что в царской России было 120 млн жителей, то общий нищенский доход достигал 240 млн рублей.

"Если бы эти деньги попадали по назначению, действительно бедствующим, то сколько слёз можно было бы утереть и сделать добра", — писали современники.

Но в том-то и дело, что в результате безразборчивой раздачи милостыни львиная доля этой помощи попадает в руки профессионалов от криминала или тратится на пьянство и разврат. Немало здесь упрёков и в адрес государства, которое игнорирует бедные слои населения. Даже в дореволюционной России отмечали, что в дни праздников — когда медяки обильно сыпались в карманы нищих — выручка трактиров достигала неимоверных размеров.

А в Калужской, Могилевской и других губерниях в обильные дни подаяний отмечалось распространение сифилиса. Где деньги, там и разврат. И неважно, откуда деньги — из госаппарата или от нищенства. Тогда как и сегодня можно почитать в российских новостях: "Слепой нищий состоял в связи с 13-летней девочкой, которая от него и забеременела". Конечно, когда есть нечего, пойдёшь и попрошайничать, но нищенство — это всё же нравственная зараза, которая разъедает любой общественный организм. И это надо различать.