Страны G7 сохранят заморозку российских активов вплоть до завершения СВО

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Входящие в состав "Большой семёрки" страны решили оставить российские активы замороженными. Их судьбу определят уже после завершения конфликта на Украине.

Главы МИД G7 провели встречу в японском курортном городе Каруидзава. На ней было принято решение оставить российские валютные активы замороженными. Речь идёт о средствах России в долларах и евро, которые были заблокированы Западом вскоре после начала СВО.

"Мы полны решимости в соответствии с правовыми системами наших стран сохранить замороженными суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть золотовалютные резервы России после завершения СВО. Правда, Еврокомиссия предполагала пока вложить их европейские гособлигации и уже процентами с них осуществлять выплаты Киеву. На счетах ЦБ России заморожено около 300 миллиардов евро. Также заблокировано ещё около 30 миллиардов евро, являющихся собственностью крупного российского бизнеса.

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