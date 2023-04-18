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Страны G7 сохранят заморозку российских активов вплоть до завершения СВО

1:19
Экономика

Входящие в состав "Большой семёрки" страны решили оставить российские активы замороженными. Их судьбу определят уже после завершения конфликта на Украине.

Страны G7 сохранят заморозку российских активов вплоть до завершения СВО

Главы МИД G7 провели встречу в японском курортном городе Каруидзава. На ней было принято решение оставить российские валютные активы замороженными. Речь идёт о средствах России в долларах и евро, которые были заблокированы Западом вскоре после начала СВО.

"Мы полны решимости в соответствии с правовыми системами наших стран сохранить замороженными суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть золотовалютные резервы России после завершения СВО. Правда, Еврокомиссия предполагала пока вложить их европейские гособлигации и уже процентами с них осуществлять выплаты Киеву. На счетах ЦБ России заморожено около 300 миллиардов евро. Также заблокировано ещё около 30 миллиардов евро, являющихся собственностью крупного российского бизнеса.

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