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Биткоин остается на плаву в условиях криптовалютного и банковского кризиса

3:40
Экономика

Биткоин, который является первой криптовалютой в мире и крупнейшим криптоактивом по рыночной капитализации, продолжает оставаться устойчивым, несмотря на кризис в крипто- и банковской индустрии. Даже после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance, одной из крупнейших централизованных криптобирж в мире, биткоин остался на плаву.

Биткоин остается на плаву в условиях криптовалютного и банковского кризиса

В результате этого события цена биткоина снизилась на 3,6% и достигла отметки в 26 900 долларов в понедельник. CFTC обвиняет Binance и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао в нарушении правил торговли. Binance также находится под следствием других финансовых регуляторов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), федеральную прокуратуру и Службу внутренних доходов (IRS).

Кроме того, федеральный судья Дженнифер Рирден из Окружного суда США в Нью-Йорке временно приостановила предложенную продажу активов компании Voyager Digital, которая находится в процессе банкротства, компании Binance US и удовлетворила запрос на экстренное приостановление.

Тем не менее, биткоин продолжает оставаться устойчивым, что подтверждается производительностью надбавки за функции Биткойн, которая предполагает, что судебный процесс против Binance не имеет существенного влияния на криптовалюту.

Несмотря на то, что двухмесячная премия по контракту составляет 3,5%, что ниже нейтрального порога в 5%, это демонстрирует, что панических продаж среди держателей не произошло. Если бы такие продажи произошли, цена быстро упала бы до нуля или даже до отрицательных значений.

Кроме того, после падения цены биткойна он торговался без изменений и показал рост на 1,6% за последние 24 часа и торговался на уровне 27 302 доллара во вторник, что вызвало интерес отраслевых наблюдателей и инвесторов, особенно учитывая, что Федеральная резервная система недавно объявила о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Многим не ясно, как и почему биткойн удается сохранять свою ценность в таких тяжелых условиях. Главный стратегический директор Human Rights Foundation Алекс Гладштейн сказал, что это может быть связано с тем, что первая криптовалюта подтверждает тезис. Он сказал: «Я бы сказал, что это подтверждает тезис», добавив, что «Web3, блокчейн, все эти модные словечки на протяжении многих лет… и все же биткойн продолжает расти и продолжает помогать людям».

Специалист по данным Беннет Томлин, который также ведет подкаст Crypto Critics Corner, объяснил, что «фрейм, который я обычно использую для этого, таков: биткойн — это интернет-валюта, поддерживаемая сетью компьютеров, которая лучше всего подходит для платежей, которые правительство или общество хотелось бы остановиться».

По последним данным CoinMarketCap, на 4:08 утра по восточному времени в среду биткойн вырос на 4,11% за последние 24 часа и торговался с повышением на 28 081,47 доллара при 24-часовом объеме в 19 551 167 194 доллара.

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Финансовая пирамида из криптовалюты
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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