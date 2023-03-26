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Конгрессвумен Грин предсказала "непоправимый ущерб" экономике США из-за предложения Путина

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Экономика

Украинский конфликт, развязанный США, губительно скажется на американской экономике. Об этом предупредила член конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Грин предсказала "непоправимый ущерб" экономике США из-за предложения Путина

Таким образом политик прокомментировала слова российского президента Владимира Путина, предложившего проводить расчёты с другими странами посредством юаней.

"Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — написала Грин в Twitter*.

В заключение конгрессвумен призвала закончить прокси-войну с Москвой, пока экономика США не начала скатываться в пропасть.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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