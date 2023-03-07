В США признали, что оценивать эффективность потолка цен на топливо РФ "ещё рано"

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Говорить об эффективности введённого лимитирования цен на российское топливо пока рано, заявил старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Однако, по его словам, пока "всё идёт хорошо".

"Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока всё идёт хорошо", — сообщил советник американского президента Джо Байдена РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Россия вернулась к досанционным показателям производства нефти. Произошло это на фоне увеличения поставок в страны-переработчики чёрного золота, к примеру, такие как Китай и Индия.

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