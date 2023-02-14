"Газпром" потребовал от "Крайтеплоэнерго" Ставрополья выплатить долг в размере 96 млн

Компания "Газпром межрегионгаз Ставрополь" потребовала от ГУП "Крайтеплоэнерго" погасить задолженность в размере 96 миллионов рублей. Об этом пишет newstracker.ru, ссылаясь на материалы Арбитражного суда.

По информации издания, государственное предприятие "Крайтеплоэнерго" является одним из самых крупных поставщиков энергии на территории Ставропольского края.

В Арбитражном суде пока не уточняют, как именно у корпорации образовался огромный долг перед "Газпромом".

При этом установлено, что осенью прошлого года "Газпром" уже подавал аналогичный иск к госпредприятию, требуя вернуть порядка 256 миллионов рублей. В январе 2023 года проблемную ситуацию удалось решить без помощи суда. Как отмечается в статье, руководители "Крайтеплоэнерго", скорее всего, погасили задолженность.

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