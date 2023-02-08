Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты

Для оплаты задолженности стоит использовать только проверенные сайты, следует обращать внимание на интерфейс и адрес страницы, чтобы не попасться на удочку мошенников. О правилах безопасности при оплате задолженности через Интернет сообщает издание "Вести Подмосковья".

Судебные приставы рекомендует проверять реквизиты, так как данные мошенников могут отличаться лишь на одну цифру. Не стоит переходить по ссылкам в электронных письмах, так так приставы не присылают письма по электронной почте.

Также при оплате лучше отключить VPN и анонимайзеры, не нужно использовать публичную Wi-Fi сеть, чтобы злоумышленники не получили доступ к персональным данным.

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