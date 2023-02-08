Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сладков заявил, что командование ВСУ озаботилось дисциплиной из-за расправ солдат над офицерами
Ларису Гузееву заметили в миграционном центре Израиля
Опубликованы видеокадры с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР
Мать девочки, напавшей на одноклассницу в Химках, попросила 15 миллионов за интервью
Психолог Айгильдина заявила, что учителя "травят" детей из-за собственных страхов
Григория Лепса исключили из санкционного списка США
Постпред РФ при ООН: танки Запада на Украине "погоды не сделают"
На новосибирского сноубордиста в Шерегеше напал глухарь
Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений

Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты

Общество

Для оплаты задолженности стоит использовать только проверенные сайты, следует обращать внимание на интерфейс и адрес страницы, чтобы не попасться на удочку мошенников. О правилах безопасности при оплате задолженности через Интернет сообщает издание "Вести Подмосковья".

Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты

Судебные приставы рекомендует проверять реквизиты, так как данные мошенников могут отличаться лишь на одну цифру. Не стоит переходить по ссылкам в электронных письмах, так так приставы не присылают письма по электронной почте.

Также при оплате лучше отключить VPN и анонимайзеры, не нужно использовать публичную Wi-Fi сеть, чтобы злоумышленники не получили доступ к персональным данным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, как землетрясение в Турции и Сирии повлияет на Россию

Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.

РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Против Турции могли применить сейсмическое оружие
Украинские силовики расстреляли польских наёмников в Угледаре
ВСУшники ломают технику, чтобы не ехать на фронт
"Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Знак зодиака 8 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
США готовят операцию "Землетрясение для Эрдогана" к выборам в Турции
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
Ларису Гузееву заметили в миграционном центре Израиля
Опубликованы видеокадры с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР
В Новый Свет первыми прибыли полинезийцы
Мать девочки, напавшей на одноклассницу в Химках, попросила 15 миллионов за интервью
Психолог Айгильдина заявила, что учителя "травят" детей из-за собственных страхов
Постпред РФ при ООН: танки Запада на Украине "погоды не сделают"
Григория Лепса исключили из санкционного списка США
На новосибирского сноубордиста в Шерегеше напал глухарь
Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений
Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников