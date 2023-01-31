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Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом

Экономика

Манипуляции России и её союзников с золотом грозят Соединённым Штатам проблемами, считает американский финансовый эксперт, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом

Согласно данным государственного валютного управления Китая, в декабре запасы золота в этой стране увеличились на 30 тонн. Рикардс отметил, что Китай впервые с сентября 2019 года объявил об увеличении своих золотых запасов.

Высказываются предположения, что в китайских хранилищах находятся не менее тысячи тонн золота, которые не фигурируют в официальной статистике. Возникает вопрос, почему Китай именно сейчас решил сообщить о своих сделках?

"Нам придется подключить логику, чтобы понять замысел китайцев", — говорится в материале Джеймса Рикардса, опубликованном в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

Заявление Китая прозвучало спустя несколько недель после того, как Россия удвоила лимиты на инвестиции Фонда национального благосостояния в золото с 20 до 40 процентов.

По мнению Рикардса, данный шаг может привести к увеличению российских золотых запасов еще на сто тон в 2023 году. По его мнению, поступающие новости свидетельствуют о согласованности действий Москвы и Пекина, а также об их намерениях сообщить миру плохую для США весть.

"Россия и Китай могут действовать согласованно, чтобы послать миру сообщение о том, что доллары — это вчерашние новости, а золото стало новым основополагающим резервным активом как это было на протяжении веков вплоть до 1971 года. Мы можем стать свидетелями критического поворотного момента в международной валютной системе", — считает Джеймс Рикардс.

По его мнению, Россия и Китай с помощью золота меняют текущую финансовую систему, основанную на гегемонии доллара. И эта тактика минимизирует потребности Москвы и Пекина в американской валюте.

"В то же время это увеличивает стоимость их собственного золота в твёрдой валюте, потому что они лишают мировые рынки значительного объёма продукции", — отметил Рикардс.

Стоит заметить, что в 2022 году мировые центробанки закупили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Такого не было на протяжении 55 лет — то есть финансовые регуляторы стран мира установили рекорд.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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