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Инна Новикова

Профессор Катасонов: финансисты США получают власть над миром

Экономика » Финансы

В последние десятилетия мировой финансовый кризис повторяется каждые 10-15 лет. Случайность это или закономерность; почему все деньги в мире стали кредитными, и чем это грозит населению; правда ли, что все кризисы устраивает мировая закулиса, рассказал профессор, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

Профессор Катасонов: финансисты США получают власть над миром

— Валентин Юрьевич, что сейчас с точки зрения экономиста происходит в мире?

— Все финансовые башни будут рушиться. Это прекрасно понимают хозяева денег — главные акционеры Федеральной резервной системы США, которым принадлежит печатный станок. Чаще всего они и являются инициаторами обрушения этих пирамид. Некоторые говорят, что кризис никто не ждал. Ничего подобного. Просто ребята знают, в какой момент нажать пальчиком на эту пирамиду, чтобы она начала рушиться. У фондовых рынков тоже есть хозяева — это инсайдеры.

— Зачем хозяева денег рушат созданные ими же пирамиды?

— Это азбучная истина, которая, к сожалению, отсутствует в толстенных учебниках по экономике. Потому что это соросовские учебники. Ведь сегодня в мире все деньги стали кредитными.

Раньше были товарные деньги. Совсем в древности были шкуры, зерно. Позднее появились золотые и серебряные монеты, то есть деньги, которые имеют внутреннюю стоимость. История товарных денег закончилась в 1976 году: Ямайская конференция отменила золотодолларовый стандарт и провела демонетизацию золота. То есть, золото, как товарные деньги, было изгнано из мира денег.

Остались только фиатные деньги, то есть знаки денег, но не сами деньги. Эти знаки денег эмитируются в виде кредитов. Появление любой денежной единицы сопряжено с возникновением долга. То есть, Центробанк, коммерческий банк выдаёт кредиты:

  • рублёвые,
  • долларовые,
  • юаневые.

В этот момент рождаются деньги, они попадают в обращение.

Давайте, представим пример. Он упрощённый, зато легко запоминается. Есть страна Х, где товарных денег нет, есть только кредитные деньги, создающие долг. Энное количество банков эмитировали в начале года кредитов на миллион единиц. Это основная сумма долга. Но они же выдали кредит: например, под 10%. Значит, в конце года надо вернуть 1 миллион 100 тысяч единиц. В обращении-то денег один миллион. Не хватает 100 тысяч единиц. Появляется неизбежность банкротства. Но хозяева денег говорят: "Не беспокойтесь, мы вам дадим новые кредиты, рефинансируем ваши долги". Это выстраивание долговой пирамиды. Каждый год им рефинансируют долг.

Раньше была периодичность кризисов примерно 15 лет. Никакой магии чисел здесь нет. Просто через 10-15 лет кончается обеспечение кредитов.

"Всё, ребята, праздник закончился, мы вам больше ничего не дадим". А дальше начинается самое вкусное и интересное: банкротство и скупка всех активов за копейки. Для хозяев денег и банкиров самое главное — не выдача кредитов, они даже не заинтересованы в том, чтобы их клиент погасил нормально свои обязательства. Ведь всегда обеспечение оценивается с очень хорошим запасом.

Хозяевам денег и банкирам намного интереснее получить залог. Так они постепенно становятся хозяевами всех активов мира. Им не хватает только мировой власти, политической власти.

Последние 30 лет наша система высшего экономического образования зомбирует молодёжь. В учебнике по ДКБ (деньги, кредит, банки) написано, что банки — это финансовые посредники. В сознании молодого человека возникает такая картинка: коммерческий банк получил от Петрова на депозит 1 миллион рублей; приходит Сидоров: "Мне нужен кредит"; банк выдаёт ему этот миллион.

На самом деле, коммерческий банк создаёт новые деньги.

Он получил от Петрова на депозит 1 миллион рублей и под этот миллион, условно, может выпустить 9 новых миллионов рублей. Это кредит. А миллион, который положил Петров на депозит, — это те резервные отчисления, которые коммерческий банк должен делать Центробанку.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы банк кредит бизнес деньги центробанк экономика россии валентин катасонов
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