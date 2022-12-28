Журавлёв прокомментировал объём нераспроданных квартир в новостройках: заслуга 2020 года

Рекордные показатели площади введённого в эксплуатацию в России жилья в 100 миллионов квадратных метров являются заслугой 2019-2020 годов. Об этом заявил автор видеоблога "Хочу квартиру", директор Центра стратегических коммуникаций рынка недвижимости Никита Журавлёв, комментируя Pravda.Ru объём нераспроданных квартир в новостройках.

На сегодняшний день около 40 миллионов квадратных метров не продано, однако на рынке недвижимости это нормальная тенденция, поэтому никаких серьёзных колебаний в отношении стоимости жилья не предвидится. Всё зависит от спроса, подчеркнул Журавлёв.

"Мы видим, что в этом году в Москве такого бурного роста стоимости квадратного метра не было, даже на вторичном рынке было падение на 10-15 процентов. Сегодня вторичный рынок дешевле первичного. В следующем году стоимость квадратного метра останется прежней", — указал он.

На сегодняшний день никаких тревожностей по банкротству застройщиков нет, потому что у всех выделено проектное финансирование. Все застройщики строят за счёт денег банков, отметил специалист.

"Если у них даже не будет вообще продаж, у них есть средства, чтобы достроить. Критических моментов в виде банкротства застройщиков таких тенденций вообще не наблюдается", — сделал вывод Журавлёв.

Аналитики связывают большой объём нераспроданного жилья с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов, но стал снижаться спрос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.