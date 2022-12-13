Эксперт: "Многие новостройки Москвы находятся на "гиблых местах"

В сознании как обычного, но просвещённого, обывателя, так и начинающего адепта от эзотерики "место силы" — это, как правило, нечто малодоступное, таинственное, ну или очень известное — типа "Пермский треугольник", пирамиды, дольмены, Стоунхендж, гора Белуха, Киево-Печерская лавра — причём обязательно с целебно-благотворным влиянием на человека. В то же время все в той или иной степени наслышаны о геопатогенных зонах (ГПЗ). В народе эти зоны обычно называют "плохие, гиблые" места, в Китае для их обозначения ввели термин — "зубы дракона". В общем и целом — это правда. Но…

Продвинутые адепты знают — местом силы является любое старинное культовое сооружение любой религии, причём в любом состоянии. А ещё они точно знают, что "гиблые места" и старинные кладбища — это тоже "места силы". Только с вредоносной для живого энергетикой. Почему именно старинные — просто общеизвестно, что раньше умели выбирать правильные места, а сейчас выделяют землю "где вид лучше" или "где можно". "Гиблое место" и "место силы" — по сути явления одного и того же порядка. Подробнее о геопатогенных зонах рассказал читателям Pravda.Ru танатотерапевт Олег Андриенко.

Места силы: почему могут быть опасны

Геопатогенные зоны делят на естественные — природные ГПЗ, и техногенные — то есть сформированные самими людьми в процессе своей жизнедеятельности.

Естественные или природные ГПЗ представляют собой локальные геофизические аномалии в виде слабых электромагнитных полей Земли естественного происхождения. Их определяют над неоднородностями в поверхности земли: водостоками, пещерами, разломами земной коры. Наиболее мощные ГПЗ возникают в районах сейсмической активности. На сегодняшний день установлено, что вся поверхность земного шара равномерно покрыта линиями электромагнитных излучений, формирующих своего рода сети. Самыми значимыми являются сети со следующими характеристиками:

сеть Хартмана - ширина потока вертикального излучения около 10 см и шаг ячейки 2,5х2 м, с меридиональной ориентировкой линий;

сети Курри - 5х6 м и 16х16 м;

сеть Витмана — ширина потока излучения около 40 см и шаг ячейки примерно 100х100 м.

Эти сетки, перекрывая друг друга, формируют сложную мозаично-ячеистую структуру геофизических аномалий на поверхности Земли. Причём в точках их пересечения образуются как небольшие очаги размером около 10х10 см, так и огромные зоны, исчисляемые сотнями метров, а то и километров, где интенсивность излучения резко возрастает — именно их-то мы и называем ГПЗ. Считается, что особо негативное воздействие оказывают узлы решетки Витмана (около 40 см в диаметре) и наложение узла любой решетки с подземной рекой, разломом или другой аномалией.

При этом выявляются как места, где поток энергии направлен вниз, так и зоны, где поток энергии направлен вверх — соответственно, их обозначают знаками "-" и "+". Традиционно к местам силы относят зоны с восходящим потоком, а вот нисходящий поток — основа "гиблого места". Хотя и тот и другой потоки могут как причинять вред, так и приносить пользу.

Техногенные же ГПЗ формируются над горными выработками и шахтами, трубами большого диаметра, канализацией, местами захоронений животных и кладбищами… И поток они формируют только восходящий.

Места силы: немного истории

Одним из первых проблемой геопатогенных мест в 30-х гг. прошлого века начал заниматься немецкий ученый Густав фон Поль. Анализируя свои наблюдения, сделанные в Баварии, он пришёл к выводу, что общим для 58 человек, умерших от рака, было то, что их спальные места находились в геопатогенных зонах. Гораздо позднее болгарский ученый Иван Йотов обследовал жилища более десяти тысяч больных людей, из которых 6 тысяч страдали онкологическими заболеваниями.

Оказалось, что все без исключения онкологические больные спали в ГПЗ с восходящим потоком энергии, они же вызывают различные хронические воспалительные процессы, нарушения обменных процессов с гиперфункцией. А ГПЗ с нисходящим потоком вызывают сердечно-сосудистые заболевания, неврозы, бронхиальную астму, гипертонию, эрозивные заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение обменных процессов с гипофункцией. Причём орган-мишень, как правило, находился или непосредственно в потоке, или на его границе.

Польский ученый Иржи Аверман обследовал 1280 человек, которые находились в аномальных зонах, из них каждый пятый спал в месте пересечения линий. Через десять лет заболели практически все различными видами болезней, в том числе лёгкими заболеваниями — 57%, тяжёлыми - 33%, с летальным исходом - 10%.

"Проклятые места"

В "проклятых местах" плохо растут деревья, с трудом всходят семена, увядают посаженные растения. Кроме того, в момент попадания в особо мощные ГПЗ резко меняется обычное поведение людей и животных. Это может проявляться как просто замедлением скорости реакции и уменьшением внимания, так и кратковременной потерей сознания. На дорогах такие места можно узнать по количеству памятных знаков на обочинах.

Существует мнение, что по своим отрицательным последствиям на окружающую природу ГПЗ превосходят влияние такого вредного фактора, как загрязнение территорий выбросами промышленных предприятий.

При этом зоны с маломощным восходящим потоком каждый из нас может определить сам. Ведь там растения раньше всего покрываются листьями, они отличается пышностью кроны, плодовитостью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Здоровый человек имеет возможность определенное время противостоять патогенному воздействию, но для ослабленного организма, находящегося на грани заболевания, длительное нахождение в такой зоне (кровать, рабочее место и пр.), может оказаться решающим.

Ну а для здорового человека вредно долгое пребывание в узлах геопатогенной зоны, особенно если этот узел проецируется на изголовье кровати или место. где располагаются стопы, на стул, кресло, диван, где человек находится продолжительное время в период отдыха или работает. Для человека, который долгое время (в среднем более 3 часов) проводит в геопатогенной зоне, неважно, в квартире или офисе, характерны головные боли, головокружение, бессонница, кошмарные сны, повышенная возбудимость или, наоборот, непонятная усталость, плохой сон, непонятные страхи, потеря аппетита.

Если вспомнить историю и наложить места старых кладбищ, захоронений животных на карту современной Москвы, а в принципе и любого современного города, то получается, что многие кварталы новостроек как раз находятся на таких "гиблых местах". А самым действенным способом уберечь себя от вредоносного воздействия геопатогенных зон является оптимальное расположение мест для сна, отдыха и рабочих зон.

Кроме того, существует ряд способов снизить их воздействие или "передвинуть" восходящий поток. Но для этого, опять же, сначала необходимо выявить ГПЗ и понять, а можно ли её каким- либо образом использовать!

Да, ГПЗ, как и яд, можно использовать во благо! А именно — от восходящего потока при необходимости можно "подпитываться", а в нисходящий поток сбрасывать избыток энергии. Хотя ещё не созданы приборы, надежно обеспечивающие измерение всех параметров ГПЗ, но всё же существуют как прямые способы обнаружения таких мест, так и косвенные.

Как обнаружить геопатогенные зоны

Из прямых методов и по сей день самым оптимальным, является биолокационный способ определения ГПЗ.

Человеческий организм — один из чувствительнейших измерительных приборов, созданных самой природой. А биолокационный способ определения сегодня доступен подавляющему большинству людей. Ведь это определение ГПЗ с использованием рамки или маятника в роли "стрелки". Хотя можно определять ГПЗ и по ощущению в ладони — сегодня это тоже доступно большинству наших современников. Конечно, опытный оператор биолокации способен уверенно обозначить реальные границы геопатогенных зон и определить тип их воздействия быстрее. Но всё то же самое может сделать и любой "обычный" человек. Всего-то и нужно - немного терпения и практики!

В настоящее время для определения ГПЗ используют "Г"-образную рамку, обычно изготовленную из красной меди или алюминия диаметром 2-3 мм, с длиной ручки около 15 см, ствола — 30 см. Хотя можно взять и обычную вязальную спицу и согнуть её в соотношении 1 к 2. В роли маятника может служить любой грузик, подвешенный на нить длиной около 40 сантиметров, закреплённую к средине карандаша, например, или палочки из любого другого материала такой же длины.

Вот с их помощью и выявляются места пересечений узлов геопатогенных зон в квартире или в другом нужном месте. А затем определяется полезное время нахождения. К косвенным методам относится определение ГПЗ по их воздействию на живые существа, срезанные растения, семена и вещества, а также по воздействию на электротехнику.

Например, замечено, что лошади очень любят кататься на спине в местах с восходящим потоком. А кошки, наоборот — любят полежать в местах с нисходящим потоком, выставив наружу голову! Причём время нахождения и тех и других в ГПЗ напрямую зависит от мощности потока.

Если электроприборы, радиоаппаратура перестают нормально работать, попадая в определённое место в квартире, значит, вы поместили их в геопатогенную зону.

Как проводить поиск ГПЗ в квартире с помощью биолокации?

Для этого необходимо взять в руки рамку/ рамки или маятник и медленно и плавно обойти помещение зигзагом, начиная от входной двери. Лучше если маятник будет над полом на сантиметров 30-40. А перед этим сами для себя определите, в какую сторону должна вращаться ваша "стрелка" при попадании в восходящий поток, а в какую — в нисходящий. Границы зоны можно обозначить бумажными ленточками или любым подручным материалом — от гороха или фасоли и до пуговиц.

Что делать, когда ГПЗ в квартире обнаружена? К сожалению, устранить её невозможно. Но можно уменьшить негативное влияние восходящего потока — сделать "энергетический щит", положив на пол несколько слоёв пищевой фольги. А можно переместить в менее критичное место — например, в угол, с помощью самого надёжного на сегодня приспособления, формирующего искусственный восходящий энергопоток, — пирамиды. Размеры пирамиды, достаточный для смещения восходящего потока, определяем опять же с помощью рамки или маятника. Размещать её при этом лучше всего или в подвале, или вообще закопав в землю.

А вот нисходящие энергопотоки можно или избегать, или использовать себе на пользу, как и восходящие потоки — видь это и есть домашние места силы!

Каким же именно образом можно использовать ГПЗ?!

В нисходящий поток можно сбрасывать избыток энергии. Для этого вы, стоя в таком пятне с рамкой или маятником, задаёте сами себе вопрос: "А каково безопасное время пребывания в данной зоне для меня в минутах?" и просто фиксируете количество оборотов "стрелки".

То же самое и с восходящими потоками, только вопрос должен звучать примерно так: "Как долго можно мне находиться в этом месте?". Так же называя своих домочадцев, можно определить время, допустимое для их пребывания.

Что может помешать найти эти зоны?

Невнятное реагирование "стрелки" на зону — это когда рамка или грузик маятника совершают хаотические движения. У этого явления два объяснения. Первое — чрезмерное возбуждение оператора. Для его устранения необходимо успокоиться, расслабиться и уже в спокойном состоянии повторить поиск. Второе — большое количество энергетической грязи в обследуемой комнате. Для её нейтрализации необходимо почистить комнату или квартиру целиком — самостоятельно или пригласив специалиста.

Рамка не движется. Тут две причины — или вы очень хотите получить результат, или не верите в метод. И в том, и другом случае постарайтесь быть спокойным исследователем, который просто хочет получить результат, никак на него не влияя.

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