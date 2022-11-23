США разрешили транзакции, связанные с поставками нефти из РФ в ряд стран ЕС

Сотрудники Министерства финансов США разрешили проводить денежные операции, которые связаны с поставками нефти из РФ в ряд европейских государств. Об этом сообщается в генеральной лицензии, появившейся на сайте профильного ведомства.

В документе сказано, что речь идёт о Болгарии, Хорватии и других странах ЕС, не имеющих выхода к морю. Кроме того, в Минфине США подчеркнули: соответствующие изменения вводятся на фоне утверждения потолка цен на российское топливо.

"Все транзакции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и другие государства Евросоюза, которые не имеют выхода к морю, разрешены", — отмечается в лицензии.

Представители Минфина также добавили, что предельная стоимость нефти из РФ не способна отменить уже введённый запрет на её поставки в Штаты.

Ранее Вашингтон предложил установить потолок цен на российское топливо в пределах 60 долларов за баррель. По мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, такая стоимость позволит сократить доходы Москвы.