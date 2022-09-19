Продление кредитных каникул в РФ ослабит "полузадушенное" состояние экономики

Решение Министерства финансов РФ продлить кредитные каникулы на полгода носит позитивный характер.

Однако вопрос, почему Центробанк держит столь высокую процентную ставку, остаётся открытым.

Такой подход держит и экономику, и россиян в "полузадушенном состоянии", в беседе с Радио 1 высказался член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

В денежном выражении РФ сейчас приобретает за границей в 4 раза меньше товаров, чем туда продаёт, тогда как 6 месяцев назад был паритет. Облегчило бы ситуацию увеличение объёмов закупок. Так бы и решили проблему инфляции, и у людей появилась бы возможность приобретать больше товаров уверен депутат.

"Для этого необходимо поднять зарплаты. Тогда люди смогут всё это выкупить, и не будет никакой инфляции. Но это даже не рассматривается. Изначально у нас всё происходит так, что граждан и экономику держат в полузадушенном состоянии. Чуть ослабить это решили вот такими кредитными каникулами", — отметил эксперт.