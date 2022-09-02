Ананских о "потолке цен" на газ РФ: "Не хотят покупать, пусть не делают этого"

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с Pravda.Ru рассказал об ответе России на возможное решение лидеров "Большой семёрки" ограничить стоимость газа РФ.

"Москва никак не отреагирует. В странах, которые объявили санкции против России, живёт всего 18% населения мира. На территории государств-членов G7 находится ещё меньше людей. Если не хотят покупать газ, пусть не делают этого, мы не настаиваем", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, этот шаг навредит странам, которые поддержат ограничение на цены, поскольку российские энергоресурсы наиболее дешёвые. Также депутат отметил, что введение "ценового потолка" на голубое топливо из РФ увеличит его стоимость.

"Если кто-то отказывается от наших поставок, понятно, что он думает не о своих гражданах, а о каком-то заокеанском дяде Сэме. У нас же из-за этого не возникнет никаких проблем", — заключил Ананских.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала регулировать цены на газ из России.

"Я твёрдо верю, что сейчас пришло время для потолка цен на российский трубопроводный газ", — заявила чиновница, передаёт Reuters.