Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке 8 млрд евро помощи для Украины

Европейский Союз искусственно и специально задерживает отправку Киеву макрофинансовой помощи.

Об это сообщило издание УНИАН со ссылкой на слова украинского президента Владимира Зеленского. По словам лидера Незалежной, речь идет о 8 млрд евро.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам ЕС, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. 8 млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка", — отметил глава Украины.

По его словам, сложно сказать, как объяснить проблему с траншем финансовой помощи и какое объяснение будет хуже для Украины. При этом он также сказал, что блокирует деньги одно из государств Евросоюза.

"Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка, и что она будет исправлена", — подытожил Зеленский.