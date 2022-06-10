WSJ: Ушедшие из России западные компании потеряли 59 миллиардов долларов

Западные компании, покинувшие российский рынок после начала спецоперации в Донбассе, потеряли более 59 млрд долларов и продолжают нести убытки. К такому выводу пришли исследователи Йельского университета, сообщает The Wall Street Journal.

"Глобальные компании понесли более 59 млрд долларов убытков, и финансовые проблемы будут ещё больше, поскольку продажи продолжают падать", — говорится в материале.

В Йельском университете подсчитали, что о намерениях покинуть российский рынок объявили около тысячи западных компаний. В результате потери несут нефтяные, торговые и другие корпорации. В частности британская BP потеряла около 25,5 млрд долларов, американская Exxon Mobil — 3,4 млрд долларов, а крупнейший производитель пива Anheuser-Busch InBev — более 1 млрд долларов, уточнили в издании.