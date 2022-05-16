Renault Duster может производиться под брендом Lada.
Как сообщило Министерство промышленности и торговли, на это уже есть соответствующая договорённость.
Напомним, в понедельник, 16 мая, Сергей Собянин сообщил о переходе столичного завода "Renault" под контроль правительства Москвы.
Эксперты предположили, что современные автопромышленники может достанут из архива модели, что когда-то так и не были пущены в массовое производство. К примеру, минивэн "Арбат" или полноприводный седан "Яуза".
То, что вчера казалось невозможным, сегодня становится задачей, а завтра реальностью. И восстановление в Москве автоавода — еще один шаг в этом направлении.
Также ведомство отмечает, что ожидают начала производства машин "Москвич" на заводе Renault уже в этом году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.