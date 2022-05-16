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Автор Дмитрий Плотников

Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada

Экономика

Renault Duster может производиться под брендом Lada.

Как сообщило Министерство промышленности и торговли, на это уже есть соответствующая договорённость.

Напомним, в понедельник, 16 мая, Сергей Собянин сообщил о переходе столичного завода "Renault" под контроль правительства Москвы.

Эксперты предположили, что современные автопромышленники может достанут из архива модели, что когда-то так и не были пущены в массовое производство. К примеру, минивэн "Арбат" или полноприводный седан "Яуза".

То, что вчера казалось невозможным, сегодня становится задачей, а завтра реальностью. И восстановление в Москве автоавода — еще один шаг в этом направлении.

Также ведомство отмечает, что ожидают начала производства машин "Москвич" на заводе Renault уже в этом году.

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Автор: Дмитрий Плотников
москва сергей собянин
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