Европейцы шокированы, что русские не умирают с голода

В Евросоюзе удивились, что в России нет продуктового дефицита. Ряд зарубежных изданий в своих исследованиях проанализировали меню европейских и российских ресторанов.

Например, репортёры французского телеканала BFM TV удивлены изобилию продуктов на российских прилавках и посвятили этому репортаж. Журналисты снимали сюжет в Москве, сообщило АБН.

Они очень были удивлены, когда узнали, что в российских ресторанах продолжают "стряпать" не только блюда местной кухни, но и корейскую, французскую, итальянскую, японскую и другие. Получается, что антироссийские санкции не вызвали в России дефицита продуктов.

А британский Financial Times отметил, что в английских забегаловках порции классического fish and chips стали меньше. Причина тому — небывалый рост цен на рыбу, поставляемую из РФ. Существенные перебои в поставках растительного масла, которое обязательно для большинства рецептов.

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