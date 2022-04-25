Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения

Снижение курса доллара и евро по итогам торгов на Московской бирже может быть связано с ограничением валютных операций на рынке и ограничением на покупку-продажу валюты для физических лиц. Такое мнение высказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт напомнил, что как только курс стал приближаться к 70 рублям за доллар, Центральный банк обозначал свое присутствие на валютном рынке и попытался ослабить рубль, в том числе, снижая так называемый налог, премию за покупку валют, который был 30%, потом 15%, потом 12%, теперь его совсем отменили.

По прогнозу экономиста, дальнейшего укрепления рубля власти России не допустят.

"То, что раньше было дополнительным фактором, сдерживающим валютные спекуляции, постепенно либерализовывалось по мере того, как рубль приходил к 70. Поэтому ЦБ, я думаю, для бюджетной сбалансированности, некой предсказуемости курса не допустит укрепление рубля ниже 70. Когда мы видим, что рубль подходит к 80-85 — к этой границе диапазона, ЦБ тоже активно включается в торговлю и не даёт рублю ослабнуть ниже этого диапазона", — считает собеседник издания.

По мнению доктора экономических наук, профессора Игоря Константинова, причина укрепления рубля понятна.

"Потому что, наконец, мы стали самостоятельны в валютном плане и было принято политическое решение, которое давно ожидалось, с 60-х годов. В 2014 году ещё раз обсуждалось, что мы начинаем продавать свои товары и услуги на экспорт за рубли. Начинает другая схема работать. И поэтому приход валюты в расчете за газ в первую очередь, который сейчас начался", — пояснил экономист.

При этом он не стал называть максимум, до которого может снизиться курс доллара и евро, заметив, что здесь многое зависит от политической ситуации.

А чтобы повлиять на жизнь россиян антимонопольные органы должны принять меры и обеспечить справедливые цены, то есть их снижение на все услуги и товары, заключил профессор.

Напомним, курс евро опустился в ходе торгов 25 апреля ниже 77 рублей, доллара — до 73,01 рубля.