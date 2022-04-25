EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения

Экономика

Снижение курса доллара и евро по итогам торгов на Московской бирже может быть связано с ограничением валютных операций на рынке и ограничением на покупку-продажу валюты для физических лиц. Такое мнение высказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru.

Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения

Эксперт напомнил, что как только курс стал приближаться к 70 рублям за доллар, Центральный банк обозначал свое присутствие на валютном рынке и попытался ослабить рубль, в том числе, снижая так называемый налог, премию за покупку валют, который был 30%, потом 15%, потом 12%, теперь его совсем отменили.

По прогнозу экономиста, дальнейшего укрепления рубля власти России не допустят.

"То, что раньше было дополнительным фактором, сдерживающим валютные спекуляции, постепенно либерализовывалось по мере того, как рубль приходил к 70. Поэтому ЦБ, я думаю, для бюджетной сбалансированности, некой предсказуемости курса не допустит укрепление рубля ниже 70. Когда мы видим, что рубль подходит к 80-85 — к этой границе диапазона, ЦБ тоже активно включается в торговлю и не даёт рублю ослабнуть ниже этого диапазона", — считает собеседник издания.

По мнению доктора экономических наук, профессора Игоря Константинова, причина укрепления рубля понятна.

"Потому что, наконец, мы стали самостоятельны в валютном плане и было принято политическое решение, которое давно ожидалось, с 60-х годов. В 2014 году ещё раз обсуждалось, что мы начинаем продавать свои товары и услуги на экспорт за рубли. Начинает другая схема работать. И поэтому приход валюты в расчете за газ в первую очередь, который сейчас начался", — пояснил экономист.

При этом он не стал называть максимум, до которого может снизиться курс доллара и евро, заметив, что здесь многое зависит от политической ситуации.

А чтобы повлиять на жизнь россиян антимонопольные органы должны принять меры и обеспечить справедливые цены, то есть их снижение на все услуги и товары, заключил профессор.

Напомним, курс евро опустился в ходе торгов 25 апреля ниже 77 рублей, доллара — до 73,01 рубля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин
Темы доллар россия экономика
Sberbank
Новости
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий
Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине
Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией
Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения
В СБУ отреагировали на попытку убийства Соловьёва: "Нет никаких планов"
СК РФ: задержанные неонацисты хотели подорвать машину Соловьёва
Берн запретил Германии реэкспортировать швейцарские боеприпасы на Украину
Кеосаян о подготовке убийства Соловьева: "Хотите без правил — будет без правил"
Эксперт Лоикова: зарплаты иностранцев на севере доходят до миллиона рублей
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Любовь Степушова Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева Любовь Степушова Игорь Буккер Франция проголосовала за глобалистов Игорь Буккер Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Силовые структуры
Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Последние материалы
Профилактика заболеваний рассады: простые способы защиты от болезней
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий
Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине
Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева
Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией
Правила вождения авто для беременных женщин
Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения
Особенности модели Ford Focus 2 рестайлинг: авто получилось очень удачным
В СБУ отреагировали на попытку убийства Соловьёва: "Нет никаких планов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников