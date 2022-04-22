РИА Новости: Запад забыл о российской пшенице, обсуждая эмбарго на нефть

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не готов резко отказываться от российского топлива, поскольку это может привести к серьезному экономическому кризису.

Берлин работает над тем, чтобы постепенно сокращать поставки российских энергоресурсов. Пока ЕС думает, как перестать быть зависимым от российского топлива и запретить поставки нефти, четыре ведущих мировых агропромышленных холдинга Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, которые наиболее известны под общей аббревиатурой ABCD, отказались закрывать свои предприятия в России.

Обсуждая российское производство на мировом рынке, западные аналитики акцентируют внимание только на энергоресурсах. Однако не стоит забывать, что Россия заняла место ведущего игрока на мировом рынке сельхозпродукции. В некоторых показателях российская доля настолько велика, что попытки заблокировать поставки могут стать причиной не только масштабного кризиса, а самого настоящего голода в целом регионе.

"За годы сотрудничества Москва невидимыми цепями приковала к себе и отдельные компании, и целые страны. До недавней поры это никого не заботило", — отмечает обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны коллективного Запада начали паниковать и требовать от крупного бизнеса разорвать все связи с Россией. Если российские товары покинут мировой рынок, то картина для Запада будет довольно удручающей.

"Можно худо-бедно прожить без телефонов и интернета, а вот кусочек хлебушка хочется кушать каждый день", — подчеркнул в своей публикации Савчук.