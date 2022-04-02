Российские танкеры с нефтью исчезают с радаров для обхода санкций Запада

Россия продолжает успешно торговать нефтью на международном рынке, но прячется от наблюдателей. Американское издание CNN сделало такой вывод, проанализировав маршруты российских танкеров в мировом океане.

Эксперты CNN отмечают, что Москва пользуется очень хитрой стратегией, продолжая поставки «черного золота». Наложенный Вашингтоном и Европой запрет на покупку российских энергоносителей заставляет использовать тактический приём, не дающий Западу возможность выявить нарушения. Перевозящие нефть и нефтепродукты российские танкеры прячутся от международных наблюдателей, буквально исчезая с радаров.

Специалисты объяснили, как огромные корабли обходят санкции Запада: капитан танкера отключает систему слежения, что позволяет незаметно для наблюдателя доставить заказчику нефть.

"Мы отмечаем рост случаев, когда российские танкеры намеренно отключают передатчики, чтобы обойти санкции. Флот начинает скрывать свое местоположение", — приводят журналисты слова главы Windward Эми Дэниела.

Автор материала уверены, что российские танкеры специально применяют изощрённый трюк, чтобы обойти наложенные санкции. Выключенная система слежения позволяет незаметно выгрузить заказанную нефть в любом порту, и покупатель успешно избежит наказания.