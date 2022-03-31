Эксперты назвали причины укрепления рубля и как долго это продлится

За месяц российский рубль пережил значительные колебания. Сначала он достиг отметки в 120 рублей за доллар, а сейчас укрепился в районе 83 рублей. Почему так происходит и что будет дальше?

Сначала свою роль сыграли действия российского Центробанка: был введён запрет на продажу наличных долларов населению и ограничения по снятию валютных депозитов. Также экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки.

Кроме того, Центробанк запретил нерезидентам закрывать рублевые позиции и выводить средства за рубеж. Импорт в Россию также сократился.

Далее свою роль сыграло решение перевести оплату поставок природного газа — теперь покупателям из недружественных государств это можно делать только за рубли, отмечает издание "Политический калейдоскоп".

По словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, "эта мера поддержит рубль не на 80 процентов от валютной выручки экспортеров, на все 100 процентов от продажи газа в ЕС, которая составляет около третьей части всего экспорта газа "Газпромом" в дальнее зарубежье".

По его словам, "расчёты внешних потребителей газа в рублях обеспечивают российской валюте более долгосрочную поддержку и осязаемое фундаментальное обеспечение.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что прогнозировать курс рубля сейчас достаточно сложно. По его мнению, любые позитивные моменты в геополитике могут привести к укреплению рубля. А любой негатив, например, очередные санкции Запада, — окажут давление.

Но выше 100 рублей ни доллар, ни евро в ближайшее время не вырастут, считает эксперт.