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Автор Светлана Нерадовская

РБК: по сообщению компании Fazer, цены на хлеб в России скоро резко вырастут

Экономика

Один из самых крупных российских производителей хлеба и хлебобулочных изделий, отделение финской компании Fazer, уведомило, что цена на хлеб скоро значительно увеличится. Причиной будущего подорожания называется увеличение себястоимости продукции на 18%.

РБК: по сообщению компании Fazer, цены на хлеб в России скоро резко вырастут

Как сообщает РБК, с 1 февраля стоимость хлебобулочных изделий возрастёт на 16-30%, разные категории продукции подорожают по-разному. Информация об этом содержится в сообщении Анатолия Бренера, директора по продажам подразделения Fazer в России.

Также в письме говорится, что если партнёры не согласятся на повышение цен, то компания не сможет дать гарантии на стопроцентное выполнение заказов на продукцию.

Позже в компании Fazer подтвердили, что обнародованный документ является подлинным.

На сообщение о планируемом повышении цен на хлеб на треть отреагировал также глава правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Он согласился, что доходы отрасли в последние годы снизились, а затраты, напротив, увеличились. При этом Щедрин полагает, что для такого резкого роста стоимости продукции — на 30% — нет оснований.

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Автор: Светлана Нерадовская
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