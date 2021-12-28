Те европейские страны, которые имеют долгосрочные контракты на поставки российского газа, чувствуют себя намного увереннее тех, кто делает ставку на спотовый рынок. Такое мнение изложил в беседе с РИА Новости Дмитрий Биричевский, глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ.
"Специфика области такова, что нужно заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие компании в ЕС переориентировались на спотовый рынок. И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно. Те страны, которые заключили такие контакты с Россией, — они чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее и увереннее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок", — отметил политик.
Биричевский уверен, что предложение Еврокомиссии о запрете продления долгосрочный контрактов на импорт газа после 2049 года в ЕС пока находится на уровне разговоров, так как на настоящий момент газ является пока самым надёжным топливом.
"Я думаю, что пока это все на уровне разговоров, прежде всего в самом Евросоюзе. На эту тема идет дискуссия, которую мы слышим и фиксируем. Если у коллег есть уверенность, что рынок все отрегулирует, и это будет им выгоднее, может быть, они так и поступят", — сообщил представитель МИД.
Биричевский напомнил о продолжающемся сотрудничестве с рядом стран. По его словам, покупатели российского газа осознают конкурентные преимущества долгосрочных контрактов, и будут придерживаться такого подхода и в дальнейшем.
"Мы работаем с конкретными странами, у нас есть действующие контракты, и, мне кажется, что те страны, которые получают российский газ, видят конкурентные преимущества именно такого долгосрочного подхода. Я думаю, что такая ситуация сохранится и впредь.
Но загадывать на 2049 год — это, конечно, преждевременно. К тому моменту могут возникнуть какие-то другие виды топлива, но пока даже на долгосрочную перспективу надежнее, чем природный газ, ничего не придумали", — добавил Биричевский.
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