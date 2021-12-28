В МИД считают, что ЕС не откажется от долгосрочных контрактов на российский газ

Те европейские страны, которые имеют долгосрочные контракты на поставки российского газа, чувствуют себя намного увереннее тех, кто делает ставку на спотовый рынок. Такое мнение изложил в беседе с РИА Новости Дмитрий Биричевский, глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

"Специфика области такова, что нужно заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие компании в ЕС переориентировались на спотовый рынок. И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно. Те страны, которые заключили такие контакты с Россией, — они чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее и увереннее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок", — отметил политик.

Биричевский уверен, что предложение Еврокомиссии о запрете продления долгосрочный контрактов на импорт газа после 2049 года в ЕС пока находится на уровне разговоров, так как на настоящий момент газ является пока самым надёжным топливом.

"Я думаю, что пока это все на уровне разговоров, прежде всего в самом Евросоюзе. На эту тема идет дискуссия, которую мы слышим и фиксируем. Если у коллег есть уверенность, что рынок все отрегулирует, и это будет им выгоднее, может быть, они так и поступят", — сообщил представитель МИД.

Биричевский напомнил о продолжающемся сотрудничестве с рядом стран. По его словам, покупатели российского газа осознают конкурентные преимущества долгосрочных контрактов, и будут придерживаться такого подхода и в дальнейшем.

"Мы работаем с конкретными странами, у нас есть действующие контракты, и, мне кажется, что те страны, которые получают российский газ, видят конкурентные преимущества именно такого долгосрочного подхода. Я думаю, что такая ситуация сохранится и впредь. Но загадывать на 2049 год — это, конечно, преждевременно. К тому моменту могут возникнуть какие-то другие виды топлива, но пока даже на долгосрочную перспективу надежнее, чем природный газ, ничего не придумали", — добавил Биричевский.

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