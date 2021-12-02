Если прогнозы синоптиков о сильных морозах оправдаются, то цены на газ и нефть могут достигнуть пиковых показателей уже в первом квартале 2022 года, заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
По его словам, энергокризис в мире в таком случае достигнет своего пика и "переплюнет" показатели почти полувековой давности.
"Мы такого не видели с 1973 года. Но в этом году, этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса", — цитирует Якобсена ТАСС.
Кроме этого, финдиректор считает, что цены на нефть могут побить отметку в 100 долларов за баррель уже в начале следующего года.
"Я не удивлюсь, если мы увидим цену нефти выше $100 за баррель уже в первом квартале 2022 года", — пояснил Якобсен.
Как отметил эксперт, одно накладывается на другое: запасы газа более чем низкие, зима холодная, а цены только растут. В энергоиндустрии намечается "идеальный шторм", резюмировал Якобсен.
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