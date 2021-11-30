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"Эквифакс": россияне "обросли" кредитными картами и побили рекордные показатели

Экономика

Россияне активно "набирают" кредитные карты разных банков, заявили специалисты бюро кредитных историй "Эквифакс". Так, в октябре их количество возросло на 2,2% — до рекордных 44,3 миллиона карт.

"Эквифакс": россияне "обросли" кредитными картами и побили рекордные показатели

Согласно исследованию, россияне в прошлом месяце "набрали" карт с заёмными средствами на миллион больше, чем в сентябре.

"Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — всё больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт", — пояснили в бюро РИА Новости.

Общая задолженность по кредитам, тоже не стоит на месте. Так, "долговая яма" россиян увеличилась до 1,2 триллиона рублей, что тоже превысило все предыдущие показатели.

Однако по словам аналитиков, в то же время стало меньше просрочек по кредитам. К примеру, если говорить о "долговых" картах, то количество злостных неплательщиков сократилось на полпроцента.

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Автор: Екатерина Широкова
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