ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей

Россияне могут оформить единовременную выплату в размере 19 тысяч рублей от Пенсионного фонда.

Чтобы получить денежные средства, необходимо подтвердить информацию о наличии пенсионных накоплений. Единовременная выплата выдаётся только в том случае, если их общий размер не превышает 5% от суммы двух пенсий (страховой и накопительной). При этом срочная надбавка составляет в среднем 1792 рубля, передаёт PRIMPRESS.

"Данная выплата, конечно, существует. И её средний размер составляет порядка 19 тысяч рублей, а если быть точными, 18 919 рублей. Средства в таком объёме жители могут получить в виде разового перечисления", — сообщили в ПФР.

Также россияне имеют право получить 1192 рубля к основным пенсионным выплатам, но здесь стоит учесть два момента:

Наличие стажа (минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Наличие более 21-го пенсионного балла.

Чтобы оформить заявление на выплаты, достаточно обратиться в Пенсионный фонд в очном или удалённом формате.

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