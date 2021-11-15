Россияне могут оформить единовременную выплату в размере 19 тысяч рублей от Пенсионного фонда.
Чтобы получить денежные средства, необходимо подтвердить информацию о наличии пенсионных накоплений. Единовременная выплата выдаётся только в том случае, если их общий размер не превышает 5% от суммы двух пенсий (страховой и накопительной). При этом срочная надбавка составляет в среднем 1792 рубля, передаёт PRIMPRESS.
"Данная выплата, конечно, существует. И её средний размер составляет порядка 19 тысяч рублей, а если быть точными, 18 919 рублей. Средства в таком объёме жители могут получить в виде разового перечисления", — сообщили в ПФР.
Также россияне имеют право получить 1192 рубля к основным пенсионным выплатам, но здесь стоит учесть два момента:
Чтобы оформить заявление на выплаты, достаточно обратиться в Пенсионный фонд в очном или удалённом формате.
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