Bloomberg: США, Индия и Япония встревожены словами Путина о ценах на нефть

США, Япония и Индия встревожены заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном росте цен на нефть до $100 за баррель.

Как пишет Bloomberg, после заявления Путина страны-потребители нефти стали оказывать давление на ОПЕК+ для увеличения добычи.

Согласно публикации, Администрация Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти.

Отмечается, что Япония также присоединилась к этим призывам. Китай придерживается такой же позиции, однако хранит молчание.

Согласно сообщению, власти США, Японии и Индии общаются между собой в частном порядке и обращаются к другим странам-потребителям нефти и странам-экспортерам нефти.

"Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель", — говорится в сообщении.

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