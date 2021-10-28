Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за углеродных налогов

Огромные инвестиции в "новую энергетику" в сочетании с вводом углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведут к подорожанию энергии для конечных потребителей, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Как заявил он на XIV Евразийском экономическом форуме, следствием дестимулирования традиционной энергетики будет сокращение объёма вложений в производство традиционных энергоресурсов, что грозит их дефицитом и ещё большим подорожанием.

"Для недопущения скатывания мировой экономки в такую энергетическую "инфляционную спираль" подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными", — цитирует Сечина "Интерфакс".

Глава "Роснефти" отметил, что случившийся газовый кризис продемонстрировал, как дефицит одного из энергоресурсов влияет на цены и баланс всей энергетики. Сечин спрогнозировал замедление роста экономики в связи с высокими ценами на энергоресурсы.

"Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", — предположил он.

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