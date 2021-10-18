Росстат сообщил о рекордном подорожании овсянки в РФ

Цены на овсянку в российских магазинах продолжают расти. Впервые с 2000 года стоимость крупы превысила 80 рублей за килограмм. По информации Росстата, это исторический рекорд.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства, в августе средняя стоимость геркулеса в рознице составляла 80,5 рублей за килограмм, а уже в сентябре овсяные хлопья стали продавать за 80,9 рублей.

Сегодня больше 50% жителей России покупают овсянку для приготовления каш и других блюд.

По словам экспертов, рост цен следует связывать со снижением урожая овса на территории страны. При этом сотрудники федерального Минсельхоза утверждают: дефицита этого ярового злака в РФ нет .

Кроме того, с января по август на 15% увеличилась стоимость овсяных хлопьев быстрого приготовления, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас стоимость продукта на прилавках магазинов достигает 94 рубля за килограмм.

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