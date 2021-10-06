Эксперт оценил перспективы дальнейшего роста цен на газ в Европе

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Pravda.Ru поделился мнением о росте цен на газ в Европе. По его мнению, ни один из факторов, способствовавших росту цен в течение сентября, не исчез.

Россия уже приблизилась к отопительному сезону и вошла в новый газовый год, заявил эксперт. Гривач также отметил, что похолодание будет вызывать рост цен на газ. При этом постоянное повышение цен снижает спрос на газ по всему миру.

"С другой стороны, эти цены разрушают конечный спрос на газ везде, где только возможно", — рассказал эксперт.

Гривач предположил, что подорожание газа может нести имиджевые риски для природного газа, как доступного топлива в будущем.

"Некоторые банки выпустили прогнозы, что цена может вырасти ещё в 2-3 раза. Я думаю, что это маловероятно. Но не стал бы исключать новых рекордов в ближайшем будущем", — заключил он.

Ранее цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд, превысив в ходе торгов $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. На этом фоне представители Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции выступили с совместным заявлением, в котором призвали расследовать ситуацию с резким повышением стоимости газа.

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