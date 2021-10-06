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Условия независимости России от нефтедолларов назвали в Госдуме

Экономика

Россия может в течение пяти лет забыть о зависимости от доходов, получаемых от торговли углеводородами при условии отказа властей страны от монетарной политики и переходе на "зелёную экономику", считает депутат Госдумы Сергей Катасонов.

Условия независимости России от нефтедолларов назвали в Госдуме

Комментируя NEWS. ru заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости изменения экономической модели в РФ за 10-15 лет для ухода от нефтегазовых доходов как основного источника наполнения бюджета, Сергей Катасонов назвал условием достижения этой цели подчинение позиции ЦБ РФ росту экономики, а не "мифическому сдерживанию инфляции".

"Если мы будем работать так же, как последние 10 лет, то, я думаю, 10-15 лет нам не хватит. Никакого срока не хватит, пока не перейдут к "зелёной экономике", не поменяют уклад, концепцию экономики, не уйдут от монетарной политики и не изменят позицию и подчинение ЦБ РФ. В этом случае, я думаю, в течение пяти лет можем перестроиться и уйти от зависимости", — заявил парламентарий.

Среди условий для ухода РФ от нефтедолларов Сергей Катасонов назвал также повышение доступности кредитов для бизнеса, поскольку при существующих ставках в 12-13% они оказываются неподъёмными для целых отраслей.

"С такой ставкой никакого развития быть не может. … Основное условие — доступные кредиты, больше ничего не нужно. … Надо просто дать возможность оставшимся людям, у кого предпринимательский талант, получить средства", — заявил депутат.

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Нефть больше не инструмент мировой политики? // Фурсов
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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