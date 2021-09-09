Билайн наказали за распространение СПАМа

ФАС оштрафовала компанию "Вымпелком" на 700 тысяч рублей за всплывающие на экране телефона push-сообщения.

По данным управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, компания направляла на телефоны своих абонентов сообщения информационного содержания без их согласия.

"Абонентам регулярно приходили сообщения о зачислении оплаты и состоянии баланса, а также часто всплывали на экранах push-сообщения. При этом согласие на получение подобной дополнительной информации абоненты оператору связи не давали", — сообщили в ФАС.

Как отметили в управлении, компании назначены два штрафа по 350 тысяч рублей. В одном случае абоненту был выдан договор, где в графе "не согласен на получение рекламы" стояла галочка, хотя он ее не ставил. Во втором — согласие на получение рекламы заполнило постороннее лицо, не имевшее такого права

"Операторы связи должны проявлять большую осмотрительность. Заполнение любых документов неуполномоченным на то лицом не оправдывает оператора связи, который обладает обширной информацией об абонентах", — говорится в сообщении.

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