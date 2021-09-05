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Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России

Экономика

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прочно освоил роль главного глашатая "зелёной" экономики. По его словам, у России нет иного пути, чтобы её роль в современном мире возрастала. И не будет.

Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России

"Если мы всерьез хотим, чтобы у нас пенсионеры получали больше пенсии, бюджетники больше зарплаты, чтоб наша армия оснащалась современным оружием, наконец, чтобы вес страны в мире возрастал. Для этого на сегодняшний день на планете в XXI веке есть один единственный путь, он называется "зеленый". Другого пути нет и не будет", — написал Чубайс на своей странице Facebook.

Он подчеркнул, что исчерпана парадигма "коричневого" роста экономики. То есть роста, основанного на потреблении природных ресурсов без их восстановления.

Также Анатолий Чубайс нашёл ещё один источник пополнения российского бюджета. Он предлагает, чтобы Европа поставляла России диоксид углерода (СО2, углекислый газ) и платила за это: "В этом смысле у России возможности такие, которых нет ни у кого. Давайте мы какую-то часть из наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2. Сегодня тонна СО2 (стоит) 56-58 евро, через пару-тройку лет будет 70-90 евро".

Не совсем, правда, ясно, что России делать со таким "богатством". Если в Европе неспособны переработать такое количество углеводорода, то что предполагается в нашей стране? Просто хранить бОльшую часть этих объёмов углекислого газа? А это точно тот путь, который будет способствовать процветанию нашей страны?

Напомним, ранее Анатолий Чубайс предрекал, что в течение ближайшего десятилетия произойдёт новая технологическая революция, результатом которой станет глобальная перегруппировка государств. По его мнению, к концу этого десятилетия сформируется группа лидеров, которые сформируют новую мировую элиту на ближайшие десятилетия и даже столетия.

России же в силу особенностей её экономики, по мнению Чубайса, может быть нанесён "уникальный по силе" удар. Впрочем, перед нашей страной, полагает он, открываются и уникальные возможности. Использовать которые можно будет только при переходе к "зелёной" экономике.

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Автор: Олег Артюков
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