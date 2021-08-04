Кому кризис - не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $39,4 млрд.

Таковы данные Индекса миллиардеров Bloomberg, который показывает, что 24 из 500 самых богатых людей в мире - русские.

Больше всех — на $6,14 млрд — "подросло" за указанный период владельца "Северстали" Алексея Мордашова.

На "втором месте" газовый предприниматель Леонид Михельсон и производитель металла Владимир Лисин — их личная "казна" увеличилась в этом году более чем на $5 млрд.

Самый богатый человек России, владелец "Норникеля" Владимир Потанин, тоже "в плюсе" несмотря на то, что в начале этого года заплатил штраф в размере $2 млрд за разлив арктической нефти.

Впрочем, есть среди российских миллиардеров и те, кто "немного сдал позиции". Например,

у самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук собственный капитал упал на $731 млн,

собственный капитал упал на $731 млн, у главы Альфа-банка Михаила Фридмана-на $707 млн.

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