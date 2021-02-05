Суд взыскал с "Норникеля" беспрецедентные 146,2 млрд за экологию

Иск Росприроднадзора к дочернему предприятию "Норникеля" был удовлетворён судом частично. Но сумма штрафа за ущерб экологии всё равно оказалась рекордной.

В мае 2020 года в Красноярском крае разрушился один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норильско-Таймырской энергетической компании" (является дочерним предприятием "Норникеля"). В результате разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Причиной разгерметизации резервуара назвали разрушение опор, вызванное оттаиванием вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с такой оценкой и выдвинул встречную цифру — 21,4 миллиарда рублей. Вердикт суда: 146,2 миллиарда рублей.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать", — такое решение огласила судья арбитражного суда Красноярского края Наталья Варыгина.

Такой крупный штраф за нанесённый экологии ущерб стал первым в российской истории, отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Её слова приводит ТАСС.