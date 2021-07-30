Ozon: треть россиянок имеют профессиональное оборудование для маникюра

Интернет-магазин Ozon опросил 1,2 тыс. россиянок из гордов-миллионников и выяснил, что треть женщин, 34%, владеют оборудованием для профессионального маникюра, 25% планируют купить подобные приспособления. Их используют или собираются использовать в своём бизнесе.

По данным исследования Ozon:

77% респонденток применяют профессиональное оборудование для себя и близких людей;

5% женщин считают себя мастерами на дому и получают за работу деньги;

3% россиянок заняты в салонах, но готовятся открыть своё дело;

16% пока учатся профессии.

Почти половина женщин делают маникюр один раз в месяц, около трети — раз в две недели. Раз в полгода или меньше в салон или к мастеру ходят только 8%.

Интерес к этой сфере растёт. В июле этого года маникюрные аппараты приобретали в четыре раза чаще, чем за тот же период в прошлом году. Тоже самое относится к пылесосам для маникюра — их закупали в пять раз чаще. Спрос на наклейки для ногтей вырос почти в 10 раз.

Маникюрный бизнес развивается не только в столице, но и в регионах. Например, за этот месяц спрос на лампы для сушки увеличился

в Новосибирске — в 4,2 раза;

Татарстане — 4,5 раза;

Ростове — 2,8 раза;

Екатеринбурге — 2,3 раза.

В среднем лампа стоит 765 рублей, что меньше на треть, чем в прошлом году. Маникюрные аппараты подешевели на четверть, их стоимость примерно — 1340 рублей. Принадлежности можно купить за 275 рублей, в этом случае средний чек снизился на 17%. Причина — разнообразие таких товаров на рынке.

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