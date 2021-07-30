EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юморист Идрак Мирзализаде "выгнал" русских со своего концерта
Изнасиловал и задушил: саратовец сознался в преступлениях 17-летней давности
Лоза назвал статистику по "ковиду" липовой
Оттепель "двух столпов": интересна ли Китаю стабилизация отношений с США
"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской
В России с 2023 года будут использовать трудовые книжки нового образца
Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца
Собчак призналась, что сын унаследовал её скверный характер
Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде

Ozon: треть россиянок имеют профессиональное оборудование для маникюра

Экономика

Интернет-магазин Ozon опросил 1,2 тыс. россиянок из гордов-миллионников и выяснил, что треть женщин, 34%, владеют оборудованием для профессионального маникюра, 25% планируют купить подобные приспособления. Их используют или собираются использовать в своём бизнесе.

Ozon: треть россиянок имеют профессиональное оборудование для маникюра

По данным исследования Ozon:

  • 77% респонденток применяют профессиональное оборудование для себя и близких людей;
  • 5% женщин считают себя мастерами на дому и получают за работу деньги;
  • 3% россиянок заняты в салонах, но готовятся открыть своё дело;
  • 16% пока учатся профессии.

Почти половина женщин делают маникюр один раз в месяц, около трети — раз в две недели. Раз в полгода или меньше в салон или к мастеру ходят только 8%.

Интерес к этой сфере растёт. В июле этого года маникюрные аппараты приобретали в четыре раза чаще, чем за тот же период в прошлом году. Тоже самое относится к пылесосам для маникюра — их закупали в пять раз чаще. Спрос на наклейки для ногтей вырос почти в 10 раз.

Маникюрный бизнес развивается не только в столице, но и в регионах. Например, за этот месяц спрос на лампы для сушки увеличился

  • в Новосибирске — в 4,2 раза;
  • Татарстане — 4,5 раза;
  • Ростове — 2,8 раза;
  • Екатеринбурге — 2,3 раза.

В среднем лампа стоит 765 рублей, что меньше на треть, чем в прошлом году. Маникюрные аппараты подешевели на четверть, их стоимость примерно — 1340 рублей. Принадлежности можно купить за 275 рублей, в этом случае средний чек снизился на 17%. Причина — разнообразие таких товаров на рынке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что бесит мастера маникюра | Леся Демченко
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Последние материалы
"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской
В России с 2023 года будут использовать трудовые книжки нового образца
Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца
Собчак призналась, что сын унаследовал её скверный характер
Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде
Адвокат по делу Ефремова скоропостижно умер
Профессор из Швеции указал на опасную ошибку бедных стран в вопросе вакцинации
В Москве носить перчатки в общественных местах больше необязательно
В Москве двухлетний ребёнок погиб, упав с восьмого этажа
"У нас отвратительная система": генинспектор США о выводе войск из Афганистана
Популярное
Прибалтика
Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес

Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.

Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Российский шоу-бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Новости Симферополя
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Мир. Новости мира
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Новости Украины
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Шоу-бизнес
Русофобскую шутку иранского комика подвергли экспертизе
Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"
Мир. Новости мира
Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников