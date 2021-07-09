Промышленности прописали кооперацию

В Екатеринбурге завершилась международная промышленная выставка "Иннопром". Ассоциацию кластеров, технопарков и особых экономических зон России на ней представлял кандидат экономических наук Андрей Шпиленко.
В июле при поддержке Ассоциации кластеров в России была запущена программа "Лидеры развития инфраструктуры", в рамках которой представителей регионов обучат создавать, развивать и управлять промышленными технопарками. В этом году к участию пригласили управленческие команды 33 регионов, на территории которых пока не создано ни одного парка.
Комментируя итоги выставки, Шпиленко особо отметил дискуссию о развитии кооперационных цепочек, без которых невозможно существование промышленных кластеров. Предприятия должны научиться находить друг друга и кооперироваться, чтобы развиваться самим и развивать экономику страны.
"Учитывая санкционную войну, мы сталкиваемся с непоставкой комплектующих, сырья и материалов за-за рубежа. По-хорошему большую часть этих закупок мы должны совершать внутри страны", — заключает Шпиленко.
В рамках круглого стола эксперты подтвердили необходимость развивать кооперационные цепочки как в России, так и на территории государств, входящих в единое экономическое пространство ЕврАзЭС.
Еще одним ярким событием форума, по словам Шпиленко, стало заседание стратегического совета по инвестициям в новые отрасли:
"Обсуждался вопрос с так называемой "зелёной повесткой". Многие спикеры, включая Анатолия Чубайса и гендиректора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева, говорили о необходимости перехода на экологичную энергетику".
Эксперт поделился с нами, что в ближайшем будущем возможен отказ от углеводородного топлива и переход на водородные аналоги.
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