Великое закрытие: мировая торговля получит мощный "удар" из-за китайского порта

Очередные проблемы для и так страдающей от пандемии коронавируса мировой торговли грядут со стороны Китая. По данным Bloomberg, порт Яньтянь, считающийся одним из лидеров по загруженности, возобновит работу не ранее конца июня.

Напомним, что Яньтянь считается не только одним из наиболее загруженных, но и одним из самых быстрорастущих китайских морских портов. Его услугами пользуются более 36 международных компаний-перевозчиков, порт обслуживается 23-километровой железной дорогой.

Из-за пандемии коронавируса Яньтянь не работает с конца мая, однако ранее ожидалось, что "великое закрытие" будет недолгим — счёт шёл на дни. Теперь же известно о приостановке работы порта до конца июня, что приведёт к скоплению огромного числа грузов. На "разбор завалов", прогнозируют эксперты, понадобится примерно несколько месяцев.

"Ситуация в Южном Китае — ещё одна череда бедствий, поразивших глобальную цепочку поставок", — приводит Bloomderg мнение вице-президента компании Flexport Inc. Нериюса Поскуса.

Поскус считает, что "заторы", возникшие в результате вышеуказанной ситуации, придётся ликвидировать примерно шесть-восемь недель.

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