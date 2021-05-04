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Россия не сможет обрушить доллар

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Как сообщалось ранее, доля долларового экспорта России опустилась ниже 50%, после чего читатели болгарского издания "Факти" предрекли американской валюте скорых крах. Но доктор экономических наук Андрей Колганов заявил, что даже если Россия полностью откажется от доллара, это не приведёт к его обрушению.

Россия не сможет обрушить доллар

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Колганов напомнил "Вечерней Москве", что Россия не является главным партнёром США, а её доля в общемировой торговле не настолько велика, чтобы переход на альтернативные валюты как-то повлиял на судьбу доллара. По его мнению, чтобы нанести ощутимый удар по доллару, нужно, чтобы от него отказались более крупные игроки — Европа, Китай, Индия, Бразилия.

Пока же евро несколько потеснил доллар в мировом торговом обороте, но американская валюта всё равно занимает бОльшую долю и текущее соотношение "более-менее стабильное". Чтобы ещё сильнее задавить доллар, необходимо ещё несколько валют с уровнем распространения, подобным евро. Им может стать китайский юань, предполагает Колганов.

Что касается расчётов в национальных валютах, то это также не приведёт к полному отказу от доллара, указал экономист. Какие-то товары всё равно придётся покупать за доллары. Хотя американская валюта в такой ситуации также потеряет свою доминирующую роль.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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