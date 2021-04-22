Сеть кинотеатров АО "Синема парк", принадлежащая Александру Мамуте, подала иск к Центробанку РФ с требованием отозвать лицензию у банка "Траст". Иск подан на этой неделе.
Компания Мамуты обращает внимание на то, что "Траст" более пяти лет не соблюдает обязательные для банков нормативы, и план участия ЦБ в его санации не предусматривает их восстановления до нужного уровня, сообщает "Интерфакс".
Такое положение приводит к отзыву лицензии, но "Траст" продолжает работать на рынке. Более того, "Синема парк" обращалась к ЦБ с требованием отозвать лицензию у банка, но получила отказ.
В иске также утверждается, что таким образом банк занимается незаконной коллекторской и торговой деятельностью, прикрываясь банковской лицензией и санацией.
Стоит отметить, что иск к ЦБ является частью судебной тяжбы между бизнесом Мамуты и банком "Траст". Последний выдал Мамуте кредит на покупку сети кинотеатров "Формула кино" в 2017 году. Сейчас долг перед "Трастом" составляет 23 млрд рублей и не обслуживается с марта 2020 года.
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