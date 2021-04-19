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Россия осталась на втором месте в мире по объёму добычи нефти

Экономика » Сырье » Нефть

В феврале 2021 года Россия сохранила за собой второе место в мире по объёму добычи нефти. США возглавляют этот список, Саудовская Аравия находится на третьем месте, говорится в обзоре организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике".

Россия осталась на втором месте в мире по объёму добычи нефти

В феврале текущего года в России добывалось 9,4 млн баррелей "чёрного золота" в сутки, что на 0,7% меньше, чем месяцем ранее. США производили 10,4 млн баррелей в сутки, сократив добычу на 6,5%. Саудовская Аравия также сократила производство "чёрного золота", но на 10,5%, до 8,2 млн баррелей в сутки.

При этом экспорт нефти из США в феврале 2021 года просел на 9,4%, до 2,8 млн баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — на 18,6%, до 5,6 млн баррелей в сутки. Данные о российском экспорте нефти отсутствуют, в январе Россия экспортировала 3,7 млн баррелей в сутки, месяцем ранее — 4,2 млн баррелей в сутки.

США также являются лидерами по нефтепереработке. В феврале 2021 года здесь перерабатывалось 12,7 млн баррелей в сутки, что на 13,3% меньше, чем месяцем ранее. Россия занимает второе место — 5,8 млн баррелей в сутки (+5,3%), Саудовская Аравия — третье с 2,3 млн баррелей в сутки (-2,6%).

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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