"Автоваз" меняет руководство

Совет директоров ПАО "Автоваз" затеял кадровые перестановки. Новым президентом с 1 июня 2021 года станет действующий председатель совета директоров Николя Мор. Об этом сообщает пресс-служба "Автоваза".

Сейчас автоконцерн возглавляет Ив Каракатзанис, но срок его контракта истекает 1 июня нынешнего года. Судя по решению совета директоров, продлевать контракт с ним не стали.

В сообщении компании также говорится, что Николя Мор займёт должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ с 1 мая 2021 года и сохранит позицию после того, как станет ещё и президентом "Автоваза".

Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2021 года продажи автомобилей Lada выросли на 5,4%, до 83,9 тысячи, в марте — на 3%, до 33,8 тысячи.

Тогда исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне отмечал, что автоконцерну удалось достичь всех поставленных целей на первый квартал текущего года.

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