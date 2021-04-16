Совет директоров ПАО "Автоваз" затеял кадровые перестановки. Новым президентом с 1 июня 2021 года станет действующий председатель совета директоров Николя Мор. Об этом сообщает пресс-служба "Автоваза".
Сейчас автоконцерн возглавляет Ив Каракатзанис, но срок его контракта истекает 1 июня нынешнего года. Судя по решению совета директоров, продлевать контракт с ним не стали.
В сообщении компании также говорится, что Николя Мор займёт должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ с 1 мая 2021 года и сохранит позицию после того, как станет ещё и президентом "Автоваза".
Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2021 года продажи автомобилей Lada выросли на 5,4%, до 83,9 тысячи, в марте — на 3%, до 33,8 тысячи.
Тогда исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне отмечал, что автоконцерну удалось достичь всех поставленных целей на первый квартал текущего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.