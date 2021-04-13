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Суд Египта арестовал контейнеровоз Ever Given

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Суд египетской Исмалии постановил арестовать контейнеровоз Ever Given, который в марте стал причиной шестидневной "пробки" в Суэцком канале. Об этом сообщает портал Youm7 со ссылкой на главу администрации канала Усама Рабиа.

Суд Египта арестовал контейнеровоз Ever Given

Решение суда предусматривает арест судна до тех пор, пока его владелец не выплатит администрации Суэцкого канала компенсацию в размере $900 млн. В эту сумму входят расходы администрации на снятие Ever Given с мели и ущерб от блокировки канала. Иск был подан в соответствии с египетскими законами о морской торговле.

Ранее Рабиа оценивал потери от блокировки Суэцкого канала в $1 млрд. Тогда же он заявил, что администрация канала будет добиваться компенсации ущерба.

При этом советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заверил, что владелец Ever Given не собирается доводить дело до суда и готов возместить потери в рамках мирового соглашения.

Как заверил глава администрации канала, арест судна не означает прекращения переговоров с его владельцами. В случае достижения согласия судно сможет продолжить свой путь.

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Ever Given и пробка на $10 млрд — хронология операции в Суэцком канале и миллионные иски
Автор: Анастасия Гостищева
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