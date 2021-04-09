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Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Экономика » Правила игры » ЦБ

Центробанк отозвал лицензию ещё у одного банка — на этот раз у АО "Нефтепромбанк". Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчики получат компенсации.

Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Как объяснил регулятор, Нефтепромбанк лишился лицензии, поскольку утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов и нарушал законодательство. ЦБ неоднократно применял к кредитной организации меры надзорного характера, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения.

Центробанк обращает внимание на то, что Нефтепромбанк в 2020–2021 годах проводил высокорискованную кредитную политику — выдавал потенциально невозвратные кредиты физических лиц, которые регулятор расценил как вывод активов. Информация об этом будет направлена в правоохранительные органы.

Выплаты по вкладам Нефтепромбанка начнутся не позднее 23 апреля 2021 года

Как сообщает госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", вкладчики смогут получить до 100% от размещённых в банке денежных средств, но не более 1,4 млн рублей (в отдельных случаях до 10 млн рублей). Банки-агенты, которые будут выплачивать компенсации, выберут не позднее 15 апреля текущего года.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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