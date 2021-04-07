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Россиянам посоветовали покупать золото

Экономика » Финансы » Деньги

Для тех, кто решил пополнить свой инвестиционный портфель золотом, сейчас самое благоприятное время. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Россиянам посоветовали покупать золото

Емельянов объяснил свою рекомендацию тем, что в настоящее время цены на золото просели относительно среднегодовых значений. Стоимость тройской унции сейчас ниже прошлогодних пиков на 15%. Цены пытались опуститься ниже $1 680 долларов за унцию, но им это так и не удалось.

"В итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — отметил эксперт.

Емельянов также посоветовал покупать золото в виде акций биржевых фондов, что позволит сэкономить на комиссиях. Более консервативным инвесторам подойдёт физическое золото и обезличенный металлический счёт.

Аналитик считает золото более перспективным для инвестиций по сравнению с акциями, поскольку стоимость драгоценного металла менее волатильна. В то же время многие акции дают право на получение дивидендов, то есть на дополнительный доход.

Мировые цены на золото к 16:11 мск снизились на 0,32%, до $1 737,4 за унцию.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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