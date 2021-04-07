Для тех, кто решил пополнить свой инвестиционный портфель золотом, сейчас самое благоприятное время. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
Емельянов объяснил свою рекомендацию тем, что в настоящее время цены на золото просели относительно среднегодовых значений. Стоимость тройской унции сейчас ниже прошлогодних пиков на 15%. Цены пытались опуститься ниже $1 680 долларов за унцию, но им это так и не удалось.
"В итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — отметил эксперт.
Емельянов также посоветовал покупать золото в виде акций биржевых фондов, что позволит сэкономить на комиссиях. Более консервативным инвесторам подойдёт физическое золото и обезличенный металлический счёт.
Аналитик считает золото более перспективным для инвестиций по сравнению с акциями, поскольку стоимость драгоценного металла менее волатильна. В то же время многие акции дают право на получение дивидендов, то есть на дополнительный доход.
Мировые цены на золото к 16:11 мск снизились на 0,32%, до $1 737,4 за унцию.
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