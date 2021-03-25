Глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер допускает, что через 10 лет пластиковые банковские карты станут воспоминанием.
"Наверное, "пластик" уже точно останется где-то в воспоминаниях людей", — сказал Бернер на IX ежегодном форуме финансовых инноваций в ответ на вопрос о том, что будет с пластиковыми картами через 10 лет.
По его словам, они уже играют гораздо меньшую роль, чем раньше. В некоторых крупных банках и сейчас до 30% клиентов не получают пластиковую карту — только виртуальную. Этому способствовала пандемия коронавируса, которая обеспечила скачок электронной коммерции.
При этом Бернер считает, что после улучшения ситуации с пандемией количество пластиковых карт снова может вырасти из-за того, что люди начнут путешествовать, а "не во всех странах всё-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты".
В России доля бесконтактной оплаты растёт. За последний год, по словам Бернера, она увеличилась более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", — подчеркнул эксперт.
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