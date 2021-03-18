Минтранс попросили отменить плату за онлайн-регистрацию в самолёте

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Министерству транспорта с просьбой запретить авиакомпаниям взимать плату за выбор места при онлайн-регистрации. Пока же для бесплатной регистрации приходится стоять в очереди в аэропорту.

Обращение в адрес Минтранса направил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, сообщают "Известия". Представитель Минтранса подтвердил получение письма.

В обращении Зотов просит Минтранс внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обяжут авиакомпании регистрировать пассажиров онлайн, даже если они отказались от платной услуги выбора места.

В настоящее время многие российские авиакомпании — "Победа", Utair, Red Wings, Nordwind, "Азимут", Smartavia — не позволяют пассажирам регистрироваться на рейс онлайн без платного выбора места в самолёте. Чтобы зарегистрироваться бесплатно им приходится стоять в очередях в аэропортах. Это не распространяется на тарифы, включающие в себя услугу выбора места.

Как пояснили в компании "Нордавиа" (бренд Smartavia), у каждого перевозчика разные возможности, но не стоит забывать, что авиакомпании несут расходы по регистрации пассажиров, поскольку за это взимают плату аэропорты.

Между тем навязывание платной услуги выбора места ущемляет права потребителей и противоречит законодательству, считают эксперты.