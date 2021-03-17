Банки сократили выдачу кредитных карт

В феврале 2021 года российские банки выдали меньшее количество карт, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй.

Так, по данным "Объединённого кредитного бюро", в феврале 2021 года выдано 767 тысяч кредитных карт, что на 13% меньше, чем в феврале 2020 года. По данным АО "Национальное бюро кредитных историй", выдача кредитных карт снизилась на 5%, до 830 тысяч штук.

В то же время по сравнению с январём текущего года количество выданных кредитных карт выросло, что зафиксировано обоими бюро. Впрочем, это традиционный сезонный рост, объясняющийся длительными новогодними праздниками, во время которых наблюдается спад кредитной активности.

Бюро обращают внимание на то, что сегмент кредитных карт — один из немногих в банковской отрасли, не успевший восстановиться до прошлогоднего уровня после мощнейшего падения во время острой фазы пандемии коронавируса. Во многом это связано с консервативностью банков во время кризиса, предпочитающих выдавать кредиты только надёжным заёмщикам с высоким уровнем персонального рейтинга.