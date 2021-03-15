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Прибыль бизнеса сократилась в 48-ми из 85 российских регионов

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В 2020 году финансовые показатели бизнеса ухудшились в большей половине регионов РФ — в 48-ми из 85. Наибольшие потери понесли предприниматели из Северной Осетии.

Прибыль бизнеса сократилась в 48-ми из 85 российских регионов

Убытки, которые зафиксированы по итогам 2020 года, увеличились до 3 млрд рублей с 2 млн рублей годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В тройку наиболее пострадавших регионов вошли также Ненецкий автономный округ и Ингушетия. В автономном округе бизнес понёс потери на 20,65 млрд рублей против прибыли в 5,8 млрд рублей в 2019 году. В Ингушетии убытки выросли на 436,5%, до 4,5 млрд рублей (838 млн рублей годом ранее).

На четвёртом месте оказалась Амурская область с убытками бизнеса в 31,56 млрд рублей, что на 215,4% больше, чем в 2019 году, на пятом — Севастополь — с убытками на 802 млн рублей, что на 210,8% больше, чем в годом ранее.

В десятку самых пострадавших регионов также вошли Кемеровская область, Еврейская автономная область, Татарстан и Коми. В целом совокупная прибыль российского бизнеса в 2020 году снизилась на 23,5%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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